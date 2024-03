Una vittoria pesante, di quelle che possono davvero cambiare improvvisamente volto alla stagione di una Benacquista Assicurazioni Latina Basket mai doma, capace, nella "nuova casa" del palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna, di dare "scacco matto" alla Pallacanestro Trieste e in virtù della sconfitta di Monferrato in casa contro Verona, di tornare a credere nella salvezza: 70-67 il finale del match contro i friulani.

IL TABELLINO

Latina-Trieste 70-67 (14-18; 19-16; 19-17; 18-16)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Mayfield 20, Amo, Parrillo 6, Romeo 14, Zangheri 5, Mladenov ne, Rapetti ne, Viglianisi 2, Moretti 4, Alipiev 19, Borra. Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Pallacanestro Trieste: Obljubech ne, Bossi, Filloy 11, Rolli ne, Deangeli 11, Ruzzier 8, Candussi 8, Vildera 16, Ferrero 3, Brooks 10. Coach Jamion. Vice Carretto. Assistente Nanni.

Arbitri: Gagliardi di Anagni (FR), Grappasonno di Lanciano (CH), Giunta di Ragusa.