Arriva nell'ultima gara della prima giornata dei campionati italiani assoluti di nuoto un importante sorriso per i colori pontini. E' quello di Rachele Ceracchi, che nella piscina di Riccione porta a casa il titolo italiano nella staffetta 4x100 stile libero femminili disputata con la squadra dei Carabinieri. Terza frazionista del quartetto completato da Paola Biagioli, Federica Toma e Giulia D'Innocenzo, la liberista del capoluogo ha conservato la "dote" costruita dalle prime due nuotatrici per poi consolidare la prima piazza con un 55"57 lanciato degno di nota.

«Ci tenevamo a vincere ed a confermare il titolo dello scorso anno», ha commentato a fine gara la stessa Rachele, da oggi in competizione anche nelle prove individuali Un risultato di rilievo, quello che in precedenza era mancato a Matteo Ciampi, il portacolori pontino di scena nei 400 sl maschili. Autore di una partenza lanciata ed esaltante, che aveva davvero fatto sperare in qualcosa di importante, l'atleta dell'Esercito è stato invece protagonista di una seconda parte di gara caratterizzata da un crollo netto che si sintetizza nell'ottavo posto finale. La prima metà di gara condotta al comando, poi il calo ed il conseguente ritorno degli avversari (in primis il romano Marco De Tullio, nella corsia accanto) hanno fatto scivolare Matteo all'indietro, prima giù dal podio e poi mestamente nelle retrovie, con un 3'53"35 decisamente lontano da quanto previsto ed anche da quanto ottenuto nella batteria mattutina.