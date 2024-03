IL TABELLINO Latina-Udine 72-81 (18-25; 14-19; 16-13; 24-24) Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Mayfield 5, Amo, Parrillo 19, Romeo 15, Zangheri 3, Mladenov, Rapetti ne, Viglianisi ne, Moretti 1, Alipiev 19, Borra 10. Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico. Apu Old Wild West Udine: Clark 10, Alibegovic 7, Caroti 5, Arletti, Gaspardo 5, Delia 18, De Laurentiis, Marchiano ne, Da Ros 5, Monaldi 10, Ikangi 16. Coach Vertemati. Vice Gerosa, Assistente Pomes. Arbitri: Centonza di Grottammare (AP), Pecorella di Trani (BT), Tallon di Bologna.

Udine si dimostra troppo forte e passa con autorità a Cisterna, lasciando la Benacquista in fondo alla classifica al termine del recupero della seconda giornata della "fase ad orologio": 72-81 il finale. Finisce con una sconfitta, sicuramente preventivabile, ma che dopo tre partite di questa "fase ad orologio" lascia la Bwenacquista in fondo alla classifica, a due lunghezze dalla coppia Monferrato e Agrigento.

