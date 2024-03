La provincia di Latina brilla nelle vasche tricolori. I campionati italiani assoluti di nuoto, in corso a Riccione, pongono il territorio pontino su alti livelli, e lo fanno grazie a Matteo Ciampi, che nella seconda giornata della massima rassegna nazionale porta a casa il titolo italiano nella staffetta 4x200 stile libero maschile disputata con il team dell' Esercito. Insieme a Giovanni Caserta, Gabriele Detti e Davide Marchello, il 27enne latinense disputa una terza frazione sontuosa, nella quale prende il "testimone" da secondo e compie il sorpasso ai danni del Carabiniere Pasquale Sanzullo chiudendo da primo con un sontuoso 1'47"15 "lanciato" che ha posto la base per la vittoria della sua squadra. E che regala il secondo oro alla spedizione territoriale dopo il successo che nella giornata d'esordio Rachele Ceracchi ha centrato nella staffetta 4x100 sl femminile.

«Era tanta la voglia di riscattare la prestazione sui 400 sl dell'altro ieri ed ora sono soddisfatto - ha commentato Matteo a fine prova - nelle prossime settimane h lavorare molto in vista del Trofeo Sette Colli, dove punterò a fare meglio di adesso».



Sorriso ritrovato in attesa della gara individuale sui 200 sl da parte del ragazzo che ha iniziato ad allenarsi sotto le cure di Roberto Pellegrini, il tecnico di Latina che ieri ha trovato grande soddisfazione anche con Gabriele Galloppi, giovanotto del capoluogo che nella finale junior dei 50 farfalla maschili ha chiuso al secondo posto in 24"77, tempo che fa registrare un sensibile miglioramento personale rispetto al precedente 24"91. A completare una serie di risultati importanti, non da meno è stato Davide Cancelliere, fondano del Cc Aniene formatosi alla Serapo Gaeta, che nei 100 dorso maschili junior ha chiuso al terzo posto in 57"19, ovvero personal best eguagliato.