Danilo Fischetti da Aprilia, sostenuto all'Olimpico da 150 tifosi provenienti dalla città pontina con macchine e pullman per sostenere il loro campione. E, come se non bastassero i 40 caps raggiunti proprio contro la Scozia dal pilone apriliano, ecco la ciliegina sulla torta di una vittoria (31-29) che consacra l'Italia, almeno per un giorno, nell'olimpo del rugby mondiale grazie anche ai 60' di pura fatica di Danilo Fischetti, capace di dare il suo valido contributo al successo azzurro che mancava allo stadio Olimpico dal 3 febbraio del 2013. Una gioia immensa per il gruppo dell'Asd Aprilia Rugby giunto allo stadio Olimpico con ogni mezzo e con a capo il proprio presidente, Alessandro Martino: "Una gioia immensa che vogliamo condividere con il nostro grande campione", queste le sue parole a fine match