La Benacquista Assicurazioni Latina Basket lotta alla pari due tempi, poi cede di schianto alla Ueb Gesteco Cividale: 75-58 il punteggio finale. La stanchezza derivante da un mese di marzo carico di impegni ravvicinati per i nerazzurri e la concomitante mancanza da parte di coach Sacco di rotazioni valide, viste le assenze di Mladenov e, soprattutto, Cicchetti, ha finito per fare la differenza contro un quintetto friulano che nel terzo, ma soprattutto ultimo quarto ha demolito le speranze pontine. IL TABELLINO UEB Gesteco Cividale - Benacquista Assicurazioni Latina 75-58 (18-19, 22-13, 12-11, 23-15) UEB Gesteco Cividale: Martino Mastellari 19 (4/4, 2/5), Gabriele Miani 18 (4/7, 3/6), Matteo Berti 13 (5/9, 0/0), Lucio Redivo 12 (3/6, 2/8), Giacomo Dell'agnello 6 (1/6, 0/0), Doron Lamb 5 (1/3, 1/4), Gabriele Calò 2 (0/1, 0/0), Leonardo Marangon 0 (0/1, 0/3), Eugenio Rota 0 (0/1, 0/2), NicolÒ Isotta 0 (0/1, 0/0), Jacopo Superina 0 (0/0, 0/0), Birane Ndiaye 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 15 / 17 - Rimbalzi: 37 10 + 27 (Gabriele Miani 11) - Assist: 25 (Giacomo Dell'agnello 8) Benacquista Assicurazioni Latina: Ivan Alipiev 23 (1/5, 6/11), Demario Mayfield 16 (2/9, 2/4), Samuele Moretti 5 (2/4, 0/0), Gabriele Romeo 4 (2/5, 0/4), Salvatore Parrillo 3 (0/1, 1/6), Jacopo Borra 2 (1/3, 0/0), Lorenzo Zangheri 2 (1/2, 0/0), Jacopo Rapetti 2 (0/0, 0/0), Kenneth Viglianisi 1 (0/0, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 15 - Rimbalzi: 31 5 + 26 (Ivan Alipiev 10) - Assist: 12 (Gabriele Romeo 5)

