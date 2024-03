Una vittoria tennistica per celebrare lo storico approdo nella serie B maschile di calcio a 5. E' quanto ha saputo fare l' Heracles Formia, che imponendosi con un largo 6-0 casalingo al Casalbertone ha ottenuto la certezza matematica della vittoria nel girone B della serie C/1 maschile con quattro giornate d'anticipo (e senza dimenticare il successo già centrato a gennaio nella Coppa Italia regionale). Affermazione firmata dalle doppiette di Frazao e Turek e dalle reti di Olivio e capitan Cardillo, che suggella un dominio evidente sin dalle prime battute della stagione, caratterizzata da 14 vittorie consecutive nella prima fase del torneo che hanno lanciato i biancoblù verso la sospirata categoria cadetta. "Abbiamo dominato in lungo ed in largo, anche se poi le partite vanno sempre giocate tutte" sostiene Matteo Olleja, allenatore del quintetto formiano, il quale già guarda al prossimo obiettivo: la Final Four nazionale di Coppa Italia, da giocare il 23 ed 24 marzo prossimi a Policoro, competizione alla quale in casa pontina si guarda con l'intento di ottenere ancora una volta qualcosa di importante.