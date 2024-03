Tutto pronto a Fondi per l'edizione numero 26 della Marathon dei Monti Ausoni-Lago di Fondi che domenica porterà oltre 500 biker a percorrere i sentieri della località pontina. Le piogge di questi giorni hanno reso il tracciato di gara molto pesante, c'è da prospettare quindi una gara molto selettiva a dispetto dello scarso dislivello, appena 60 metri a fronte di 72 km. Fango e lunghezza saranno gli ostacoli principali di una prova molto attesa e per la quale hanno già dato la loro adesione molti big.

Si prevede ad esempio una bellissima sfida al femminile, con la campionessa nazionale di categoria Greta Recchia che sul tracciato di casa attende la sfida di Mara Parisi, quest'anno già vincitrice di ben 3 Granfondo e mostratasi in grandi condizioni di forma. La prova, valida per il Trofeo dei Parchi Naturali, sarà anche l'apertura della Centro Italia Mtb Race Cup, circuito che mette assieme alcune delle principali classiche di Lazio, Abruzzo e Campania. Prevedibile quindi una partecipazione allargata, con molte provenienze da fuori regione.

Oltre al percorso lungo, confermato anche quello medio di 59 km per un dislivello di 55 metri; ci sarà poi il tracciato per Esordienti e Allievi, su 20 km. Teatro di partenza sarà il Villaggio Sant'Anastasia, in località Salto di Fondi da dove verrà data la partenza alle ore 10:00, precisamente da Via Scafa. Iscrizioni naturalmente ancora aperte e che anzi stanno fioccando proprio in queste ore: le quote sono di 35 euro fino a venerdì, nel weekend ci si potrà ancora iscrivere ai tavoli della segreteria al prezzo di 40 euro. Ritiro di numeri e pacchi gara al mattino di domenica, dalle 7:30 alle 9:15. Le premiazioni riguarderanno i vincitori assoluti e i primi 5 di ogni categoria. Ora non resta che iscriversi (per chi non l'ha fatto) e pedalare…