I quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti sono ancora tabù per la provincia pontina. Lo scorso anno toccò all'Insieme Formia salutare la competizione, questa volta il secondo turno è stato fatale al Terracina, uscito per mano del Teramo dopo una sfida rocambolesca e caratterizzata da un paio di episodi tanto cruciali quanto contestati. Una rete annullata a Curiale (possibile pareggio) ed il raddoppio dei locali (off side) sono i momenti che hanno acceso non poche polemiche in casa biancoceleste.