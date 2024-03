In questi giorni è stato presentato ufficialmente il "Power Team" di Luna Rossa Prada Pirelli, il "power bank" dell'imbarcazione AC75 che prenderà parte alla sfida per la 37^ America's Cup in programma dal 12 al 27 ottobre a Barcellona. Tra i 9 ciclisti selezionati è stato riconfermato, dopo l'esperienza nella passata campagna che ha portato il Team Luna Rossa a conquistare la Prada Cup 2021, l'atleta delle Fiamme Gialle, Romano Battisti. Il canottiere prestato alla vela, con la sua esperienza e professionalità è riuscito ad adattarsi subito alle nuove esigenze del "grinder" che, a differenza delle barche del passato in cui si richiedevano abilità per girare le manovelle con la forza delle braccia, a bordo degli attuali monoscafi foiling per alimentare i sistemi idraulici, che permettono ai trimmer di regolare vele e albero, è richiesto l'uso delle gambe.

Durante una regata di America's Cup, i quattro ciclisti a bordo sono chiamati a sviluppare fino a una media di circa 2.000 watt, sufficienti ad illuminare una stanza di 50 mq, per circa 20/25 minuti di gara. Battisti, medaglia d'argento a Londra 2012 nel "doppio", insieme al Team si è sottoposto a un allenamento specifico che, oltre a massimizzare la potenza fisica, ha posto l'attenzione sulla prevenzione degli infortuni dovuti alla postura scomoda e innaturale che i nuovi "grinder" sono obbligati a tenere durante le regate.