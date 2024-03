Rimini si dimostra di un'altra categoria e la Benacquista, nel recupero della terza giornata, subisce la quarta sconfitta in questa "fase ad orologio". I nerazzurri tengono bene nei primi due tempi, finendo poi per offrirsi alla bonta di un quintetto, quello romagnolo, costruito per il salto di categoria e con un Johnson a fare il bello e cattivo tempo: 92-73 il finale.

IL TABELLINO

Rimini-Latina 92-73 (27-23; 17-14; 25-20; 23-16)

RivieraBanca Basket Rimini: Tassinari 3, Marks 4, Anumba,10 Grande 8, Bonfè, Tomassini 5, Scarponi 5, Masciadri 13, Johnson 29, Simioni 15, Pellegrino, Abba ne. Coach Dell'Agnello. Vice Zambelli. Assistente Middleton.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Mayfield 19, Amo, Parrillo 6, Romeo 22, Zangheri, Mladenov ne, Rapetti ne, Viglianisi, Moretti 9, Alipiev 9, Borra 8. Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Arbitri: Miniati Gian Lorenzo di Firenze, Masi Andrea di Firenze, Picchi Mirko di Ferentino (FR).