Uno sportivo del territorio è salito alla ribalta nazionale. Stiamo parlando di Marco Giancarli, nato a Genzano nel 1995, ma apriliano a tutti gli effetti. Il cestista ha vinto con la maglia di Montecatini la Coppa Italia di basket di serie B.

Giancarli si forma cestisticamente nella Virtus Basket Aprilia, terminando il suo percorso giovanile prima nell'SMG Latina e, successivamente, nella Stella Azzurra Roma, conquistando traguardi importanti come Finali Nazionali e convocazioni in Nazionale Giovanile.

Dopo aver girato l'Italia in piazze come Taranto, Viterbo, Palermo, Empoli, Fiorenzuola, Alessandria ed Oleggio, nell'estate del 2021 firma con Herons Montecatini Terme, squadra della quale è stato il primo giocatore sotto contratto della storia e di cui è ancora colonna portante.

Nel weekend appena trascorso si sono svolte a Roma le Finali di Coppa Italia LNP di Serie B nella cornice del PalaTiziano, sold out per l'occasione.

Nella prima semifinale della kermesse gli Herons, con cui Giancarli ha vinto il campionato di serie C da capitano nella stagione 2021/2022, riescono a superare in rimonta la fortissima Roseto con il risultato di 72-68, conquistando il diritto di disputare la finale del giorno successivo. Finale che ha visto Montecatini affrontare la Libertas Livorno, già affrontata durante il campionato, in un derby toscano molto sentito. La gara, emozionante e caratterizzata dal classico punto a punto continuo, ha visto l'allungo dei termali negli ultimi 5', consegnato di fatto a Montecatini, e all'apriliano Marco Giancarli, l'ambito trofeo di Campione d'Italia.

Piccola curiosità: Montecatini, per il basket apriliano, non è una città del tutto casuale. Rappresenta, infatti, anche la vittoria, da parte della Virtus Aprilia, della storica Coppa Italia di Serie C 2003, in quella stagione che poi portò anche alla promozione nell'allora B2.

Chissà che questo ricordo non possa essere di buon auspicio anche per Giancarli, legatissimo alla Virtus Aprilia e alla sua città in generale.