Qualcuno pensava, alla vigilia, che le fatiche di Coppa Italia e le assenze "pesanti" di Matteo Fantinelli e Pietro Aradori, potessero condizionare la Fortitudo Bologna. Così non è stato, troppa la differenza di valori in campo alla quale si è aggiunta l'impossibilità da parte di coach Sacco di poter ruotare in maniera adeguata i propri uomini (Parrillo in non buone condizioni e Borra in panchina a fare numero, ndr). Questo ed altro ancora per dire che ial palazzetto di via delle Province a Cisterna, non c'è stata storia tra la Bernacquista Assicurazioni Latina Basket e la Fortitudo, pronta "passeggiare" sulla squadra pontina nonostante la reazione nell'ultimo periodo degli uomini di coach Sacco.

IL TABELLINO

Latina-Bologna 63-77 (15-24; 9-20; 19-20; 20-13)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Mayfield 8, Amo ne, Parrillo 7, Romeo 12, Zangheri 3, Mladenov 9, Rapetti 2, Viglianisi 1, Moretti 17, Alipiev 4, Borra ne. Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Flats Service Fortitudo Bologna: Giordano 3, Braccio ne, Sergio, Conti 13, Bolpin 10, Panni 15, Kuznetsov ne, Freeman 12, Ogden 10, Morgillo 4, Taflaj 10. Coach Caja. Vice Angori. Assistente Mazzalupi.

Arbitri: De Biase di Treviso, Maschietto Chiara di Treviso, Marzo di Lecce.