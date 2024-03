Una vittoria che ha il sapore della speranza quella ottenuta ieri sera dalla Benacquista Assicurazioni Latina Basket sul parquet della Sella Cento. Un successo che consente ai nerazzurri di salire a quota 12 in classifica e di braccare Monferrato al penultimo posto.

Un successo costruito nel terzo quarto di gioco, dove la premiata ditta Parrillo-Romeo ha finito per dare quella scossa necessaria per mettere la partita su binari favorevoli alla squadra di coach Sacco.

Latina che è stata brava a tenere botta nel secondo periodo quando un parziale di 6-0 aveva stappato il match, sino a quel momento equilibrato, in favore della squadra di casa.

Nell'ultimo periodo, poi, la Benacquista trovava modo e tempo per soffocare la voglia di rivalsa dei padroni di casa, rintuzzando ogni possibilità di tornare a fare di nuovo match pari. Anche Mayfield tirave fuori le unghie mettendo a referto quegli 11 punti che consentivano alla Benacquista di portare a casa un successo di vitale importanza nel prosieguo di questa "fase ad orologio" da ieri sera meno complicata per i pontini.

IL TABELLINO

Cento-Latina 65-69 (17-17; 16-11; 10-21; 22-20)

Sella Cento: Mitchell 5, Bruttini 10, Delfino 13, Palumbo 12, Bucciol ne, Toscano 4, Magni ne, Archie 4, Moreno 7, Pavani ne, Ladurner 5, Musso 5. Coach Mecacci. Vice Cotti. Assistente Ferlisi.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Mayfield 11, Amo ne, Parrillo 16, Romeo 14, Zangheri, Mladenov 4, Collazo ne, Rapetti ne, Moretti, 8, Alipiev 5, Borra 9. Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Arbitri: Costa di Livorno, Marzulli di Pisa, Mottola di Taranto.