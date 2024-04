Il Cisterna Volley fa il suo ritorno sul campo del palazzetto dello sport di viale delle Province per affrontare la prima sfida dei playoff per il quinto posto, un momento cruciale nella Superlega Credem Banca che offre l'opportunità di qualificarsi per la prossima Challenge Cup. Questa sera alle 20:30, il Cisterna Volley sarà di fronte al Gas Sales Blue Energy Piacenza, una squadra fresca dalla sua partecipazione ai playoff scudetto, dove è stata eliminata dall'Allianz Milano in un vibrante match al quinto set.

Dopo una pausa piuttosto prolungata dalle partite ufficiali, il Cisterna Volley ha partecipato al Nas Sports Tournament, un torneo internazionale tenutosi a Dubai. Durante il torneo, la squadra ha affrontato avversari di alto livello, sia provenienti dalla Superlega italiana che da selezioni internazionali. Nonostante alcuni risultati non positivi, il Cisterna ha concluso il torneo al quarto posto negli Emirati Arabi Uniti, ritornando in Italia lunedì per concentrarsi sulla sfida contro il Piacenza di Simon, Lucarelli e Leal.

«Abbiamo avuto un'esperienza positiva al torneo di Dubai, e nonostante alcuni risultati non soddisfacenti, ci siamo preparati bene per questi playoff - ha dichiarato il giocatore turco Efe Bayram - Siamo pronti a tornare in campo dopo tanto tempo e siamo motivati dalla prospettiva di qualificarci per la coppa europea. Sappiamo che non sarà facile, ma siamo determinati a mettere in difficoltà i nostri avversari, con il sostegno fondamentale del nostro pubblico».

Cisterna e Piacenza si sono già incontrate due volte durante la stagione regolare, con una vittoria ciascuna. Entrambe le squadre sono decise a ottenere il quinto posto e qualificarsi per una coppa internazionale nella prossima stagione.

«Anche se avremmo preferito essere coinvolti nei playoff scudetto, dobbiamo affrontare questa nuova sfida con determinazione - ha affermato Andrea Anastasi, allenatore del Piacenza -Questo playoff per il quinto posto è un torneo prestigioso e affronteremo ogni partita con rispetto e impegno verso la competizione, la nostra squadra e i nostri tifosi».

La biglietteria presso il palazzetto dello sport di viale delle Province a Cisterna di Latina sarà aperta oggi dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 fino all'inizio della partita.

Gli abbonamenti della stagione regolare non saranno validi per i playoff, ma i biglietti possono essere acquistati online tramite Vivaticket o presso le ricevitorie autorizzate Vivaticket sul territorio.