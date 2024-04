Sfida salvezza per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che se la dovrà vedere con un'altra formazione di vertice del Girone Rosso del Campionato di Serie A2 Old Wild West: la Tezenis Verona. I nerazzurri riceveranno gli scaligeri al Palasport di Cisterna di Latina alle ore 19:00 di sabato 6 aprile 2024.

Verona è una formazione di alto livello, che occupa meritatamente la quarta posizione in classifica con 36 punti e che, reduce dalla vittoria casalinga del turno precedente, punta a conquistare un ulteriore successo.

Sul fronte Latina Basket, dopo il blitz a Cento di sabato scorso, che ha permesso ai pontini di smuovere la propria posizione in classifica, l'entusiasmo e la voglia di non mollare sono aumentate. La sfida con Verona sarà determinante, i punti in palio sono preziosi e la squadra nerazzurra scenderà in campo, supportata dal proprio pubblico, pronta a combattere su ogni pallone e fino all'ultimo secondo.

Le parole di coach Giancarlo Sacco: «Verona ci viene a trovare dopo la trasferta di Cento, dove la squadra ha risposto bene alla settimana di ottimo lavoro, dimostrando grinta ed energia e giocando alla pari contro un top team dell'altro girone. La sfida che ci attende sabato è contro un altro top team, allenato benissimo da Alessandro Ramagli, le cui squadre sono sempre molto solide e ben preparate. La squadra sta lavorando bene, preparandosi ad affrontare un esame complicato, e Alessandro (Ramagli, ndr) è bravissimo a complicare le partite (ride, ndr). Scenderemo in campo pronti a fare del nostro meglio e a dare il massimo contro un avversario importante».