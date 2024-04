Una vittoria costruita con certosina pazienza (71-70 il finale), ma che a 2" dalla fine la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, ha rischiato di gettare miseramente alle ortiche. Prima il rimbalzo offensivo a 3" dalla fine da parte di Verona dopo il 2/2 dalla lunetta di Devoe per il 71-70, poi il fallo di Moretti sullo stesso giocatore e, dulcis in fundo, il clamoroso 0/2 dalla "linea della carità", con un pallone tra le mani a pesare come un macigno per il possibile, e a quel punto crediamo definitivo, sorpasso della Tezenis Verona.

Tutto è bene quel che finisce bene. La Benacquista Assicurazioni centra un successo di vitale importanza in chiave salvezza, per una notte è terz'ultima in classifica e guarda all'immediato futuro, complice questa seconda vittoria consecutiva, con l'ottica di chi è tornato pienamente in corsa per salvare la categoria quando ormai per molti il discorso sembrava definitivamente chiuso.

La Benacquista sale a quota 14 punti, in attesa delle sfide odierne della Novipiù Monferrato Basket in casa contro l'Apu Old Wild West Udine e della Moncada Energy Agrigento che tra le mura amiche ospiterà la "corazzata" Flats Service Bologna.

Ieri sera, però, al di là dei brividi finali che fanno parte del gioco, ma che potevano anche essere evitati, la squadra di coach Sacco ha dimostrato di essere definitivamente pronta a giocarsi sino in fondo, e con il coltello tra i denti, le speranze di poter restare nella serie A2 unica a venti squadre la prossima stagione. Una grande difesa, eccezion fatta nel finale quando la palla è scottata più del previsto, ha finito per fare la differenza contro la quarta forza del girone "Rosso".

IL TABELLINO

Latina-Verona 71-70 (22-23; 21-16; 13-13; 15-18)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Mayfield 11, Amo ne, Parrillo 13, Romeo 11, Zangheri, Mladenov 8, Cicchetti 4, Collazo, Rapetti ne, Moretti 9, Alipiev 9, Borra 6. Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Tezenis Verona: Mbacke ne, Gazzotti 4, Gajic 2, Devoe 8, Esposito 15, Penna 8, Buva 25, Udom 6, Bartoli V., Bartoli S. 2 Coach Ramagli. Vice Bonacina. Assistente Gallea.

Arbitri: Radaelli di Porto Empedocle (AG), Barbiero di Milano, Attard di Priolo Gargallo (SR)