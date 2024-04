Modena continua ad essere tabù per la Cisterna Volley. Due sconfitte nella stagione regolare, battuta d'arresto anche nel recente torneo di Dubai e altro ko, questa volta al tie break, nella seconda giornata dei play off per il quinto posto. Peccato, perché il sestetto di Falasca ha giocato a testa alta per oltre due ore e mezza, andando in vantaggio di un set e riuscendo a rimettere in piedi la partita nel quarto, prima di cedere al tie break. Per il Cisterna si tratta della seconda sconfitta di fila che relega i pontini a zero punti in questa coda della stagione che assegna un posto alla prossima Challenge Cup. Mercoledì prossimo alle 20.30 al palazzetto di Cisterna di Latina arriverà il Padova nell'ultima partita casalinga di questa fase della stagione.

IL TABELLINO

Modena-Cisterna 3-2 (23-25; 25-23; 26-24; 23-25; 15-10)

Valsa Group Modena: Bruno 4, Boninfante, Juantorena ne, Sanguinetti 7, Stankovic 2, G. Pinali, R. Pinali ne, Gollini (lib.), Sapozhkov 26, Brehme 8, Davyskiba 17, Federici (lib.), Sighinolfi ne, Rinaldi 14. All. Giuliani

Cisterna Volley: De Santis ne, Finauri (lib.), Giani, Jordi Ramon 17, Piccinelli (lib.), Faure, Rossi 9, Czerwinski 23, Baranowicz 2, Mazzone 10, Bayram 15, Nedeljkovic ne, Peric. All. Falasca.

Arbitri: Serafin Denis, Saltalippi Luca (Tundo Virginia)

Note: Modena: ricezione 40% (21%), attacco 53%, aces 10 (err.batt. 21), muri pt. 10. Cisterna: ricezione 32% (16%), attacco 49%, aces 12 (err.batt. 25), muri pt. 11.