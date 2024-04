Non giocava una partita ufficiale dal secondo turno di qualificazione dall'Atp 500 di Dubai. Parliamo di fine febbraio. Il suo rientro nel circuito, dopo un infortunio che gli ha fatto perdere molte posizioni in classifica, è conciso, però, con una splendida vittoria. Stiamo parlando di Giulio Zeppieri, che ha esordito vittoriosamente nel "II Open Comunidad de Madrid", appuntamento con il Challenger Tour in corso si svolgimento sui campi in terra rossa del meravigliosa Club de Campo, lo stesso dove Adriano Panatta, nel 1975, arrivò in finale nel lontano 1975. Il tennista di Latina ha sconfitto in tre set (6/7 7/5 6/3 il punteggio finale, maturato in due ore e 19') il giapponese, ma di chiare origini statunitensi, Taro Daniel, testa di serie numero 1 e numero 87 dell'ultima classifica mondiale.

Dopo aver perso malamente al tie break il primo set, Zeppieri è rimasto sul pezzo riuscendo finalmente a strappare il servizio al suo avversario all'undicesimo gioco del secondo set, prima di chiudere al dodicesimo. Un buon viatico verso il terzo set, dominato in lungo e in largo dal nostro tennista, che volava 4-0, prima di chiudere 6/3