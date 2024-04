Ancora una volta sul gradino più alto del podio, stavolta ai campionati italiani di categoria. Per Gaia Stella, la giovane judoka pontina, è arrivato l'ennesimo successo ad impreziosire una bacheca già ricca di trofei.

L'atleta di Sermoneta si è imposta, sbaragliando la concorrenza, negli assoluti svolti domenica a Napoli: quattro incontri vinti con la solita autorità, sfoggiando la classe di sempre, con la tranquillità di chi sa di essere forte, consapevole delle proprie qualità.

Nella categoria A1 (under 21) si è imposta con tre ippon consecutivi, arrivando meritatamente in finale. Nell'atto conclusivo degli assoluti, paradossalmente, ha avuto vita più semplice rispetto agli altri incontri, facendo incappare la propria avversaria nella squalifica. E poi spazio ai festeggiamenti, insieme ai propri familiari arrivati a Napoli per sostenere la campionessa di casa.

Una vita dedicata al Judo quella di Gaia, che si allena quotidianamente con la società Asd Fitness Nuova Florida. "Questo successo lo dedico alla mia famiglia e a chi mi segue nei miei allenamenti, un grazie particolare ad Alessandra Giungi, a Claudio Sinatra, a Salvatore Ferro e a Giorgia Dalla Corte2.

E adesso? Neanche il tempo di togliersi dal collo l'ennesima medaglia d'oro, che si torna sul tatami per preparare una nuova tappa dell'European Cup, in programma nel weekend (si tratta di una competizione che permette di guadagnare i punti necessari per poter poi partecipare alle competizioni internazionali).

Gaia, 19 anni compiuti il 15 gennaio, già da un po' di tempo non è più un cadetto, ma è diventata una junior: un cambiamento che non ha portato stravolgimenti nel modo di presentarsi in gara, e nemmeno ha placato la voglia di emergere della giovane di Sermoneta: vinceva da cadetto, vince da junior. "Sono molto soddisfatta del risultato che ho ottenuto anche perché la concorrenza era molto agguerrita- ha commentato Gaia - Sono contenta, ma anche consapevole che non bisogna fermarsi perché nel judo, come in tutti gli sport, è necessario lavorare sodo per migliorarsi sempre".