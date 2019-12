La Lynx Latina cambia pelle, ma è più viva che mai. Insomma, nessuna deriva per il club presieduto da Gianluca La Starza, bensì, come del resto era stato annunciato, un cambio di programma con l'arrivo imminente di cinque giocatori che possano essere utili per il raggiungimento del traguardo della salvezza: "Siamo più vivi che mai, altro che alla deriva - ha tenuto a precisare in una nota il presidente della Lynx Latina Calcio a 5, Gianluca La Starza - I giocatori che sono andati via, è bene chiarirlo, hanno preso tutto quello che dovevano prendere, ma ad un certo punto ci siamo trovati nella condizione di cambiare programma e per puntare alla salvezza e, soprattutto, per guardare al futuro immediato e prossimo con un'ottica positiva, avevamo e abbiamo bisogno di gente che sappia cosa significhi giocare per salvezza. Il fatto che non siamo allo sbando o alla deriva - ha proseguito il presidente La Starza - è testimoniato dal fatto che oltre alle riconferme di Johnny, Lo Cicero, Palmegiani, Menichella, Aiello e del pivot ungheresse appena arrivato, stiamo per inserire nella rosa cinque giocatori, compreso un portiere argentino. Gente idonea ad una seconda parte di campionato dove, lo ripeto, con il coltello tra i denti cercheremo di centrare la salvezza. Ma, al di là di questo - ha concluso il presidente La Starza - stiamo ponendo le basi, anche e soprattutto, per la prossima stagione, perché, lo ripeto per l'ennesima volta, siamo più vivi che mai e vogliamo continuare il nostro cammino in questo meraviglioso per tanti anni ancora". La Starza, poi, ha parlato anche dell'avvicendamento in panchina tra Piero Basile, con il quale si è interrotto il rapporto e Lorenzo Nitti: "Sono convinto che l'uomo giusto al momento giusto - ha tenuto a precisare lo stesso massimo dirigente nerazzurro - E' di Latina, i colori nerazzurri di questa squadra sono quelli del suo cuore e, soprattutto, ha dimostrato di saper lavorare molto bene con i giovani che rappresentano presente e futuro di questo club".