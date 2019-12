Kaos Mantova-Lynx Latina 10-2 (Primo Tempo: 5-1)

Kaos Mantova: Ricordi, Leleco, Micheletto, Bueno, Dimas, Kytola, Parrel, Di Guida, Salas, Mateus, Gumeniuk, Poletto, Fontaniello, Prado. All. Milella

Lynx Latina: Sportoletti, Aiello, Miserina, Palmegiani, Annunziata, Greco, Rango, La Torre, Stasino, Chittaro, Belvisi. All: Nitti.

Arbitri: Simone Micciulla (Roma 2), Simone Pisani (Aprilia). : Angelo Tasca (Treviso)

Crono: Marco Moro (Latina)

Reti: 2'52"e 3'40"pt Leleco, 3'06" Greco, 5'07" e 19'44"st Salas, 11'01" Dimas, 17'34" Poletto, 15"st Micheletto, 5'33" e 6'46" Kytola, 15'01" Palmegiani, 18'12" Micheletto

Note: ammoniti Chittaro, Mateus, Annunziata,

I giovani della Lynx cresceranno fornendo, in chiave futura, un serbatoio vitale alla società nerazzurra, ma intanto ieri, com'era nelle previsioni, hanno ceduto al Kaos Mantova, non senza però aver giocato a testa alta sino alla fine del match: 9-2 il finale in terra lombarda.