Prosegue il momento nero della Benacquista Assicurazioni Latina Basket che ieri sera, in terra siciliana a Capo d'Orlando, ha subito la quarta sconfitta consecutiva, partendo male anche in questo girone di ritorno: 87-73 il finale per l'Orlandina.

La partita - Dopo una partenza vivace (2-3 al 1') entrambe le formazioni sono sfortunate nelle conclusioni. Il team siciliano vola in un amen sul 16-7. I nerazzurri cercano di recuperare punti preziosi, anche se l'Orlandina continua a gestire le redini del gioco, allungando sul 22-16, Cassese firma il canestro del 22-18 con cui si conclude il primo periodo.

In avvio di secondo quarto è nuovamente Pepper a firmare la tripla che vale il -1 della Benacquista (22-21). I nerazzurri non demordono e, dopo un ulteriore allungo dei padroni di casa, al 19' si portano sul -6 (40-34). Time-out per coach Sodini. Il gioco riprende e Kinsey segna dalla lunga distanza per il 43-34 con cui si va al riposo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi Capitan Raucci realizza dall'arco per il 43-37, risponde Kinsey con due punti e al 21' il punteggio è sul 45-37. Al 25' si smuove il punteggio con Johnson che prima realizza in contropiede e poi commette il suo terzo fallo mandando in lunetta Raucci, che, però, concretizza un solo libero (49-42). Musso continua a trascinare i nerazzurri firmando la tripla che vale il -4 (51-47 al 26'). L'Orlandina incrementa ulteriormente (59-47). Scorre il cronometro con Latina che non concretizza la tripla a fil di sirena e il terzo periodo va in archivio sul 60-50.

In avvio di ultima frazione la Benacquista prova ad alzare l'intensità difensiva, i locali continuano a gestire il proprio vantaggio, ma Musso prende ancora un volta per mano la squadra (62-55 al 32'). L'Orlandina riesce a trovare agilmente la via del canestro, ma la Benacquista è pronta a replicare alternando svantaggi in doppia cifra e recuperi preziosi (68-62 al 34'). Laganà mette a segno 4 tiri liberi consecutivi e porta la squadra locale avanti 72-62, ma Pepper è rapido nel replicare dai 6.75 e a 4:30" dalla sirena il punteggio è sul 72-65. Latina commette qualche ingenuità e Capo d'Orlando si porta sul +12 (77-65 a 3:14" dal termine del match). Con 2:46" da giocare, Musso commette il quarto fallo personale, ma prima che Laganà compia il suo ennesimo viaggio in lunetta, coach Gramenzi chiama time-out. Laganà realizza i liberi che valgono il 79-65, Lucarelli incrementa sull'81-75 al 38'. La gara prosegue con i siciliani in controllo e Latina che prova a ridurre il gap, giocando per la differenza canestri. Il match si conclude con il punteggio di 87-73 in favore dei padroni di casa. Latina incassa la quarta sconfitta consecutiva, ma salva la differenza canestri.