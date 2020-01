Lynx Latina-Petrarca 0-1 (Primo Tempo: 0-0)

Lynx Latina:Maggi, Menichella, Sportoletti, Aiello, Jander, Rabl, Palmegiani, Chittaro, Lo Cicero, Greco, Johnny, Sanchez Hernandez, Miserina, Tavares. All: Nitti.

Italian Coffee Petrarca:Moretti, Baldan, Catelli, Cividini, Dudu Costa, Delpizzo, Alba, Schacker, De Luca, Disarò, Vitale, Benelle, Superbo, Sardella. All: Giampaolo.

Arbitri: Caracozzi (Foggia), Gentile (Roma 1)

Crono: Ghiretti (Ciampino)

Rete: 5'40" st Dudu Costa,

Note: ammoniti Cividini, Greco, Sardella, Lo Cicero, Schacker

Un'altra prova di carattere, con la Lynx Latina pronta a gettare il cuore oltre l'ostacolo, ma lo scontro salvezza di ieri sera al PalaBianchini, alla fine, lo ha vinto l'Italian Coffee Petrarca, capace ora di mettere sei punti tra lei e la formazione nerazzurra di Nitti che ha dovuto fare i conti con la forza di una difesa veneta e, soprattutto, del portiere Moretti, capace a più riprese di evitare la capitolazione anche quando si era sullo 0-0. Dall'altra parte il neo acquisto Maggi ha saputo fare altrettanto, ma lo "stinco" maligno di Dudu Costa al 6' della ripresa ha finito per decidere un match estremamente equilibrato ma ancora una volta sfortunato per i colori nerazzurri.