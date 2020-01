Latina Basket-Biella 72-67 (22-19; 17-14; 17-15; 15-19)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Musso 19, Cassese 3, Di Pizzo ne, Romeo 6, Pepper 12, Bolpin 8, Moore 11, Raucci 6, Ancellotti 7, Di Prospero ne.Coach: Gramenzi.

Edilnol Biella: Donzelli 2, Omogbo 12, Barbante 3, Deangeli ne, Bortolani 12, Saccaggi 12, Pollone, Lombardi 6, Massone, Polite 15. Coach: Galbiati.

Arbitri: Terranova (Ferrara), Chersicla (Oggiono, Lc), Capurro (Reggio Calabria).

Scacco matto alla capolista. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket interrompe la serie negativa che l'aveva portata a perdere le ultime cinque partite, supera Biella e ritrova di colpo non solo due punti importanti in chiave play off, ma quel sorriso che aveva smarrito negli ultimi tempi. I nerazzurri, ieri sera, con un Musso in stato di grazia, hanno offerto un'ottima prova, trovando modo e tempo, in ogni singolo quarto di gioco, per mettere alle corde una squadra, Biella, che sembra aver smarrito, almeno lontano da casa, lo smalto inziale: 72-67 il finale.