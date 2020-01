Una calza piena… di limoni. E' quella che ha trovato per la sua splendida Epifania Greta Petrillo, la giovane tennista di Itri che nella giornata di ieri si è aggiudicata la vittoria nel Lemon Bowl, uno dei tornei internazionali più prestigiosi a livello giovanile disputato come da consuetudine nella città di Roma nella prima settimana di gennaio. La ragazza pontina si è imposta nella finale riservata alla categoria Under 14 femminile, giocata nella tarda mattinata sui campi del New Penta 2000, a spese di Beatrice Zucca, pari età sarda del Tc Cagliari, che a sua volta si presentava all'atto conclusivo sulla scorta del successo ottenuto a spese di Francesca De Matteo, principale testa di serie del tabellone. Una finale che si è chiusa prima del previsto (la giocatrice isolana si è ritirata dopo il primo set che l'atleta aurunca si era aggiudicata con un netto 6-1), ma che nulla toglie alla performance della 12enne specialista pontina, tesserata per il Tc Signoretta Genazzano del coach Silvano Papi (ma spesso si allena anche sui campi del Ct Gaeta) ed assoluta protagonista per tutto il torneo con quattro successi ottenuti tutti in due soli sets. Infatti, accreditata della sesta testa di serie, la giocatrice del sud pontino ha aperto il suo percorso battendo la siciliana Beatrice Guccione, per poi eliminare la vicentina Caterina Novello con un rotondo 6-0 6-3. L'appuntamento chiave, ai quarti di finale, al cospetto di Natasha Micaela Motinga, portacolori del Ct Osimo, numero 3 del main draw, si è chiuso con un duplice 6-2 che ha lanciato la Petrillo verso una semifinale vinta in scioltezza a spese della compagna di squadra Flavia Monteverde (la quale, a sua volta, era riuscita a sconfiggere la favorita Annathea Sara, ligure del Tc Sanremo), prima dell'atto conclusivo terminato anzitempo. Una sorta di percorso netto che la stessa Greta ha voluto positivamente rimarcare: "Ho giocato bene tutte le partite, ho avuto l'impatto mentale giusto, anche l'unico set giocato in finale è stato positivo, ma quello che mi ha veramente soddisfatto è stato il rendimento che ho avuto per tutta la settimana". Un successo che allarga in maniera positiva il palmarès già ricco della giovanissima tennista di casa nostra, che lo scorso anno in quel di Milano, sui campi del Tc Bonacossa riuscì a conquistare due titoli italiani Under 12 nel singolare e nel doppio e che adesso si affaccia con ottime prospettive alla nuova stagione, a cominciare dal torneo internazionale da disputare in Francia che la vedrà protagonista già dai prossimi giorni. Ed una vittoria che arricchisce anche l'albo d' oro provinciale, che in campo femminile era praticamente fermo ai successi della fondana Federica Di Sarra nel 2002 nell'Under 12 e tre anni prima ad opera di Erika Zanchetta tra le Under 10. Tra i maschi, l'ultima affermazione è di cinque anni fa, e porta il nome di Giulio Zeppieri nell'Under 14, cinque anni dopo quella del formiano Giovanni Calvano nell' Under 12 e quella del gaetano Andrea Paciello (tra l'altro, uno dei maestri di Greta) che nel 2005 si impose nell'Under 14. E la storia delle racchette pontine può continuare, con l'auspicio di vivere altre giornate vincenti.