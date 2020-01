"La grande affluenza di cittadini, di tutte le età che anche oggi hanno preso parte a XWinter2020 è la dimostrazione – afferma il Presidente dell'Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo – che quella da noi scelta è la strada giusta. Sono contenta che la manifestazione quest'anno sia cresciuta ancora di più, toccando anche altre città oltre Latina come Pontinia e Cisterna dove ci sono strutture che stanno ospitando vari eventi. L'Osservatorio è cresciuto, siamo sempre di più, e ciò significa che è davvero nato un movimento che gira intorno allo sport e a tutto quello che ne consegue come, ad esempio, il turismo sportivo. Latina, e questo lo dimostra – conclude l'avv. Muzio - ha un cuore pulsante che sta lavorando per un serio rilancio economico del nostro territorio, anche grazie all'ausilio delle imprese con Confcommercio Lazio Sud e Impresa da sempre nostri partner e parte dell'Osservatorio".

Ma XWinter 2020 non è solo sport ma anche formazione; questa mattina si è svolto il convegno sull'aggiornamento fiscale, organizzato da ASINFORMA. Presenti l'Avv. Annalisa Muzio - Presidente dell'Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo, Fabio Caiazzo - Dirigente Nazionale Asi, il Dott. Emiliano Minunzio - Vice Presidente Asi, l'Arch. Erika Milic di Scais – Associazione Benemerita del CONI, la Dott.ssa Margot Torre - Esperto contabile, l'Avv. Massimiliano Di Girolamo - avvocato di diritto sportivo, il Dott. Antonio Mangiola - Responsabile delle relazioni esterne di Eurobasket Roma. Nel corso del convegno si è parlato della novità fiscali in arrivo per le associazioni sportive e di tutta la normativa del terzo settore.

Per lo sport grande partecipazione, anche oggi, in tutte le location in cui si sono svolti tornei e dimostrazioni delle diverse discipline. Grande partecipazione al Palafitness per lo Special Ride Group Cycling, organizzato da Roberto Sciaudone; tanta partecipazione anche per l'Enjoy Walking di Luana Santucci, eventi entrambi patrocinati dell'Ente di promozione sportiva Asc; a Cisterna grande successo anche per le prove dei ragazzi che fanno parte dell'associazione MDF – Mondo Disabili Future – che hanno giocato a rugby con il Rugby Kiwis. Al centro sportivo Helsinki tante squadre, provenienti da Ortona, Caserta etc, per la partecipazione al Torneo Interregionale di FLAG FOOTBALL. E poi presso lo Sparta Fight Club gli Open Day di JUJITSU-AIKIDO, TAI CHI, YOGA, PILATES, KICKBOXING e MMA. Al Chiodo, per l'intera giornata, Open Day di FINTESS, Master Class di ACQUAGYM nella piscina del centro Agora e del Park Hotel e ancora nuoto e pallanuoto presso le Piscine Città di Latina. Al Pala Ceci è andata in scena la scherma storica e presso il Palafitness anche il Training Fisio Cognitivo per bambini e per adulti.

Domani giornata conclusiva con tante altre attività da provare: al Palabianchini si parte alle 10.00 per un'altra camminata in cuffia con l'ENJOY WALKING, presso il Centro Sportivo del Park Hotel, alle 09.30 Open Day di FITNESS ACQUATICO (fino alle ore 12.30). Al Pala Ceci alle 10.00 l'evento nazionale di SPINNING, organizzato dalla FISPIN (Federazione Italiana Spinning) e alle 15.00 Open Day di BASEBALL. A Pontinia, dalle 10.00, Open Day di ACQUAGYM presso la piscina Aquaria, con la partecipazione dell'Associazione Mondo Disabili Future Onlus. Sempre domani presso lo Sparta Fight Club Open Day di KARATE e TAEKWONDO con la partecipazione dei ragazzi dell'Associazione Mondo Disabili Future Onlus. Alle 15.00 Open Day di allenamento funzionale e alle 16.00 Open Day di UFC. Presso le

Piscine città di Latina, alle 12.00, sarà possibile provare l'immersione in APNEA (fino alle ore 13:00); presso il campo della Samagor alle 16.00 il Football americano e alle 16:45 il 1° torneo dimostrativo di CALCIO A5 under8. Fa parte di XWinter 2020 a che l'Open Day di Football per i ragazzi dai 10 ai 18 anni che si terrà, dalle 15.00, presso il Centro Sportivo di via Helsinki, a Latina.