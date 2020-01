Latina-Rieti 72-74 (20-23; 11-21; 21-16; 20-14)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Musso 7, Cassese 12, Di Pizzo, Romeo, Pepper 14, Bolpin, Moore 4, Raucci 10, Ancellotti 10, Di Prospero ne. Coach: Gramenzi.

Zeus Energy Group Rieti: Mammoli, Stefanelli 9, Fumagalli 2, Passera 9, Cannon 24, Vildera 12, Raffa 13, Zucca, Nikolic, Filoni 5. Coach: Rossi

Arbitri: Dionisi (Fabriano, An), Pellicani (Ronchi dei Legionari, Go), Barbiero (Milano)

Ancora un finale di partita amaro per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che ieri sera è stata superata in casa dal Rieti, interrompendo di fatto la serie positiva che durava da due partite: 72-74. C'è da dire, però, che i nerazzurri, pur credendoci sino alla fine, hanno forse gettato troppo tardi il cuore oltre l'ostacolo, trovando solo nel finale la forza di provare a rimettere in piedi il match e a vincere in volata. Brutta prova di Ancellotti e dello stesso Moore, insufficienti nel computo generale del match.