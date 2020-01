Torino-Latina Basket 92-68 (26-13; 14-24; 27-14; 25-17)

Reale Mutua Torino: Alibegovic 17, Marks 18, Cassar, Campani, Ianuale 3, Pinkins 26, Toscano 6, Castellino, Mortarino, Diop 18, Bushati 4. Coach Cavina. Vice Iacozza.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Musso, Cassese 4, Di Pizzo 3, Romeo 8, Pepper 9, Bolpin 12, Moore 6, Raucci 17, Ancellotti 9, Di Prospero n.e.. Coach Gramenzi. Vice Di Manno.

Arbitri: Ciaglia Gianfranco di Caserta, Marota Giampaolo di San Benedetto del Tronto (AP), Maschietto Chiara di Treviso.

Note: Torino tiri da 2 % (17/28) tiri da 3 50% (13/26) tiri liberi 100% (19/19) Latina tiri da 2 % (19/35) tiri da 3 % (6/16) tiri liberi % (12/18). Uscito per 5 falli Toscano per Torino

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket dura soltanto due tempi, il secondo in particolare. Poi, da dopo l'intervallo in poi è un monologo piemontese con la Reale Mutua Torino, capolista del girone Ovest del campionato di A2 maschile di pallacanestro, a fare un sol boccone del quintetto di Gramenzi: 92-68 il finale.