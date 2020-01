Bussa alle porte la regina delle maratone. Domenica andrà in scena la Maratona Maga Circe, evento podistico fiore all'occhiello di In Corsa Libera, associazione nata e guidata dal presidente Davide Fioriello.

Una data così particolare non poteva che essere il preludio di una manifestazione unica e pronta a segnare la storia con numeri da record.

I numeri

Una prima edizione che conta 1700 iscritti e oltre 250 differenti società, vantando la provenienza di iscrizioni regionali, nazionali ed internazionali. Sul gioco delle 3 distanze, 42,195 km, 28 e 13 km, atleti del contesto nazionale ed internazionale si sfideranno al cospetto di un panorama mozzafiato che incanterà il mondo del running.

La gara si piazza come sesta del calendario podistico "In Corsa Libera" realizzato in collaborazione con Opes e Fidal e varrà una valanga di punti speciali ai fini delle classifiche: alle società con numero di partecipanti alla 42,195 arrivati da 1 a 3 saranno riconosciuti 150 punti, 350 punti da 4 a 7, 750 punti da 8 a 15, 1.500 punti da 16 a 30 e 2.000 punti da 31 in poi. Per le classifiche individuali agli atleti regolarmente arrivati e classificati saranno attribuiti 500 punti.

Comune di San Felice Circeo

* PARTENZA Centro Storico San Felice Circeo

* Continua su Via Roma

* Continua a dx su Via Marco Emilio Lepido

* Continua a sx su Via Cristoforo Colombo

* Continua a sx su Via Lungomare Cavalier Domenico

Maiolati

* Continua in Via Lungomare Circe

* Continua in Piazzale Gian Paolo Cresci

* Continua in Lungomare Viale Europa

* Continua a sx su Via G.Castelli

* Continua a dx su via Terracina

* Continua a sx su Via Mediana Vecchia

* Continua a sx su Via Africa Orientale

* Continua a sx su Via dei Caprioli

* Continua a sx su Via Duca D'aosta

* Continua a dx su via Quattro Novembre

* Continua a dx su Viale Regina Elena

* Continua a sx su Via Alessandro Manzoni

* Continua a sx su Via Giacomo Leopardi

* Continua a dx su Via Terracina (dir. Centro S.F.Circeo)

* Continua a dx su Viale Tittoni

* Continua in Via Sabaudia

* Continua in Via "strada Torre Paola"

Comune di Sabaudia

* Continua in Lungomare Pontino

* Continua a dx Corso Principe di Piemonte (si attraversa ponte Giovanni

XXIII)

* Continua a dx su Largo Giulio Cesare (Dir Piazza Del Comune)

* Continua in Corso Vittorio Emanuele II

* Continua a sx Via conte Verde

* Continua a dx verso Piazza Roma

* Continua in Via Dei Bersaglieri

* Continua a sx su Via degli Artiglieri

* Continua a dx su Via Caporale Armando Tortini

* Continua a sx su Via Sant'Andrea

* Continua a dx su Via Diversivo Nocchia

* Continua a sx su Strada Sacramento (dir. Mare)

* Continua a sx su Via Lungomare Pontino (dir. Circeo)

* Continua a sx Via Principe di Piemonte (si Attraversa Ponte Giovanni

XXIII)

* Continua a dx su Largo Giulio Cesare (Dir Piazza Del Comune)

* Continua a dx su Via 4 Novembre

* Continua a sx su Piazza Principessa Mafalda di Savoia

* Continua a sx su Via Umberto I

* Continua a dx su Piazza Circe

* Dietrofront su Piazza Circe

* Continua a dx su Piazza del Comune "ARRIVO"