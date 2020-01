La risposta definitiva della Asl, distretto di Roma 6, arriverà soltanto questa mattina. Parliamo dei problemi relativi all'acqua della piscina comunale di Anzio, gestita dalla Latina Pallanuoto, che al momento è chiusa per volere della stessa società presieduta da Francesco Damiani.

Impianto che oggi, alle 16.30, avrebbe dovuto ospitare la sfida tra l'Anzio Waterpolis e la Polisportiva Muri Antici Catania. Usiamo il condizionale, perché dall'entourage della società neroniana trapela ottimismo circa la possibilità di riaprire la piscina e disputare il confronto tra la prima della classe e il "settebello" siciliano.

«Chi mi conosce, lo sa: sono ottimista di natura e confido nel fatto che questa vicenda, non certo piacevole per noi, si possa concludere in maniera positiva nelle prossimo ore, così da consentirci di riprendere l' attività con, ovviamente, la partita della prima squadra in primo piano».

Le parole in questione sono di Francesco Damiani, pronto a sfidare tutto e tutti pur di non traslocare altrove con la propria attività e, in particolare, con la formazione di A2 che, nel pomeriggio, dovrà difendere il proprio primato in classifica nel girone "Sud" dall'attacco dell'ottava della classe.