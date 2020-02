L'Anzio Waterpolis sfiderà i Muri Antichi Catania nella propria piscina. Nella tarda mattinata di sabato 1 febbraio è arrivato l'ok da parte della Asl sulle analisi dell'acqua fatte nella giornata di giovedì. Una querelle, dunque, che si è risolta nel migliore dei modi con il presidente Damiani, gestore con la Latina Pallanuoto dell'impianto neroniano, che ha tirato, dunque, un sospiro di sollievo. L'Anzio Waterpolis, dunque, non dovrà emigrare in altri lidi (c'erano due opzioni, Ardea e Frosinone): la capolista del girone Sud del campionato di A2 maschile di pallanuoto giocherà nella piscina amica. Appuntamento alle 16.30 per la sfida contro i Muri Antichi Catania