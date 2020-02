Anzio Waterpolis13Muri Antichi4 (2-2; 6-0; 3-1; 2-1)

Anzio Waterpolis: M. Conti, A. Perez 2, L. Di Rocco, A. Goreta 2, E. Costantini, E. Schettino, G. Siani 1, D. Presciutti 1, F. Lapenna 4, A. Agostini 1, F. Lucci 1, J. Colombo 1, M. Castaldi. All. Mirarchi

Muri Antichi Catania: P. Ruggieri, R. Riccioli, F. Nicolosi, D. Zovko, A. Leonardi, Garozzo Di Grazia G., Rojas Borges 3, M. Garozzo Di Grazia 1, G. Ercolani, V. Belfiore, L. Muscuso, F. Basile, M. Marangolo. All. Scorza

Arbitri: Anaclerio e Brasiliano

Note: Uscito per limite di falli Siani (A) nel terzo tempo. Superiorità numeriche Pallanuoto Anzio 2/5 + 1 rig.; Copral Muri Antichi 2/11 + 1 rig. Spettatori 150 circa.

Come un russo compresso l'Anzio Waterpolis demolisce sul nascere le speranze della Polisportiva Muri Antichi di Catania, finendo con il dominare un match che, salvo il primo tempo, non è mai stato in discussio. Il 13-4 finale è la riprova di quanto affermiamo: nella ritrovata acqua della piscina comunale, una sola squadra, quella di Mirarchi.