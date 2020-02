A 68 giorni dal grande evento della prima prova di Coppa del Mondo di canottaggio, Sabaudia ha salutato con entusiasmo la vittoria di Giorgio Calcaterra nella prima edizione della maratona "Maga Circe", organizzata dalla A.S.D. In Corsa Libera con il supporto di Opes.

Al via, da San Felice Circeo, circa 1700 atleti, suddivisi in tre gare: la maratona di 42 km e 130 metri, la 28km e la 13 km. Giorgio Calcaterra della "Calcaterra Sport Asd" ha preceduto sul traguardo Francesco Iacomelli dell'Atletica "Costa d'Argento" e Gianluca Capponi della "Vitamina Running Team". In campo femminile successo per Silvia Vinci della "Purosangue Athletics Club" davanti a Rita Ceccarelli dell'"Atleticom" e ad Elena Giovanna Lorati della Virtus Villa Ada.