Treviglio-Latina Basket 69-65 (11-16, 28-27, 47-37)

BCC Treviglio: Packer 13, Collins 19, Amboni n.e., Reati 7, Caroti 10, Doneda n.e., Nani n.e., Palumbo 2, D'Almeida 5, Manenti n.e., Taddeo, Borra 13. Coach Vertemati, Vice Zambelli.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Moore 17, Musso 2, Cassese 4, Di Pizzo, Romeo 7, Pepper 3, Bolpin 20, Raucci, Ancellotti 12, Di Prospero n.e.. Coach Gramenzi. Vice Di Manno.

Arbitri: oscolo Nale Enrico di Chioggia (VE), Bramante Angelo Valerio di San Martino Buon Albergo (VR), Perocco Alberto di Ponzano Veneto (TV).

Note: Treviglio tiri da 2 35% (12/34) tiri da 3 36% (9/25) tiri liberi 75% (18/24) Latina tiri da 2 43% (21/48) tiri da 3 31% (5/16) tiri liberi 80% (8/10). Cassese uscito per 5 falli

Il momento negativo della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, sembra non conoscere la parola fine. Ieri sera a Treviglio, è arrivata l'11esima sconfitta nelle ultime tredici partite per il quintetto di Gramenzi, capace di cedere 69-65 alla formazione di casa.



La partita - Il match in avvio è equilibrato con le due formazioni che dopo i primi cinque giri di lancette sono sul 6-6.

La prima tripla della serata è messa a segno da Collins per il nuovo vantaggio bergamasco (11-8). La Benacquista riduce il divario con Ancellotti e passa in vantaggio con la tripla di Romeo (11-13 al 9'). A 2" dal termine del primo quarto Riccardo Bolpin realizza dall'arco e il periodo va in archivio sull'11-16 per la Benacquista.

In avvio di seconda frazione Treviglio esaurisce il bonus in meno di 1 minuto e sull'ultimo fallo sanzionato Romeo va in lunetta per l'11-18. Al 3', però, Collins realizza la tripla che vale il -2 di Treviglio e coach Gramenzi chiama immediatamente time-out. Alla ripresa del gioco per i nerazzurri rientrano in campo Musso e Ancellotti, ma Latina fatica a trovare la via del canestro. Al 14' D'Almeida riporta avanti i suoi con la tripla del 19-18 e fissando il parziale aperto sull'8-2- I pontini continuano a faticare nelle fasi offensive. Ancora cambi sulla panchina di Latina, entrano Cassese e Moore per Raucci e Pepper, ma i nerazzurri perdono un'ulteriore palla sulla rimessa, ne approfitta la Blu Basket per allungare sul 25-18 al 16' con altre 2 triple consecutive, che portano il break sul 14-2. Rispondono Bolpin e Musso per la Benacquista (25-23 al 17'). Con 2:29" sul cronometro Bolpin concretizza i due liberi che ristabiliscono la parità (25-25). Ancellotti incrementa il parziale nerazzurro sul 9-0 e riporta Latina in vantaggio (25-27 al 18'). Cassese commette il suo terzo fallo e viene richiamato in panchina, sostituito da Romeo. La Bcc Treviglio riduce a un solo punto il divario con un libero segnato da Packer (26-27 al 19') e con D'Almeida torna nuovamente in vantaggio (28-27 a 26" dal termine del secondo quarto). Time-out per coach Gramenzi. Si torna sul parquet, i pontini non riescono a centrare la retina e si va negli spogliatoi sul punteggio di 28-27 in favore di Treviglio.

Al rientro dal riposo lungo un bell'assist di Musso per i primi due punti di Pepper (28-29). Risponde Treviglio e le due formazioni si alternano nel vantaggio (30-29 al 21'). Reati allunga sul 33-29, Pepper prova a replicare, ma è sfortunato al tiro. È ancora il numero 10 di Latina a subire il fallo di Borra, ma dalla lunetta concretizza un solo libero (33-30). La Blu Basket trova con maggiore facilità la via del canestro, rispetto ai nerazzurri, e al 24' conquista il vantaggio in doppia cifra (42-32). I pontini riducono nuovamente a 10 le lunghezze di distanza, coach Gramenzi rivoluziona il quintetto in campo, Treviglio continua ad avere l'inerzia del match, ma Moore riporta i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio (45-37 al 28'). I nerazzurri non riescono a ridurre ulteriormente, complici alcune palle perse, commettono ulteriori falli e la Bcc Treviglio chiude la terza frazione sul 47-37.

In apertura di ultimo quarto Mike Moore riporta Latina sotto la doppia cifra di svantaggio (47-39), ma i locali rispondono con 5 punti in fila di Packer (52-39 al 32'). Ancora Moore, seguito da Bolpin, e i nerazzurri tornano nuovamente sul -9 (52-43 al 33'). La Blu Basket replica immediatamente per ristabilire il vantaggio in doppia cifra, ma Latina risponde ancora (54-45 al 34'). A 5:31" dalla sirena finale coach Gramenzi chiama time-out. Il gioco riprende e Collins realizza la tripla del 57-45. Alessandro Cassese si iscrive a referto con un bel canestro che vale il -10 nerazzurro (57-47 al 36'). Ruotano gli uomini sulla panchina della Benacquista, Bolpin firma i due punti del -8 (57-49 al 37'). Con 3:20" sul cronometro coach Vertemati chiama time-out. Alla ripresa del gioco Borra subisce fallo da Ancellotti e il suo viaggio in lunetta, in cui concretizza un libero, vale il 58-49. Risponde Moore dai 6.75, su assist di Bolpin, e Latina è sul -6 (58-52). Con 1:48" da giocare Cassese, ancora su assist di Bolpin, mette a segno il canestro del 58-54, sul fronte opposto la Bcc concretizza un libero (59-54). Bolpin ancora protagonista, stavolta con il canestro realizzato che vale il -3 nerazzurro (59-56 a 1:28" dal termine). Time-out per Treviglio. Manca 1:19" alla sirena, Ancellotti commette il suo quarto fallo su Borra, che dalla lunetta è chirurgico (61-56). La Benacquista è sfortunata nella conclusione offensiva con Bolpin, mentre in difesa Pepper commette fallo su Caroti che realizza dalla lunetta e con 39" sul cronometro la Blu Basket è avanti 63-56. Time-out per i nerazzurri. Si torna in campo, Moore firma un bel gioco da tre punti (63-59 a 27"). Latina gioca con il fallo sistematico, Packer è preciso dalla lunetta (65-59). Nell'area opposta Bolpin riduce sul 65-61 a 31". Ancora liberi per Treviglio (67-61 a 27"). Romeo subisce fallo nel tiro da 3 punti, dalla lunetta concretizza solo due liberi (67-63 a 20"). Ancora fallo sistematico, un libero segnato per la Bcc, ancora un canestro per Latina con Moore (68-65 a 13"). Collins in lunetta, un solo libero realizzato (69-65). Latina nell'azione di attacco pesta la linea, time-out per i padroni di casa e alla ripresa del gioco, con meno di 4" secondi alla fine, il punteggio non cambia e il match si conclude con la vittoria di Treviglio sul 69-65.