Il cuore oltre l'ostacolo, perché quando c'è il desiderio, oseremo dire morboso, ma nel senso buono della parola, tutto è possibile. Anche vestirsi di quel tricolore per il quale si fanno tanti sacrifici, si lotta e si suda contro tutto e tutti, dimostrando prima a se stessi e, poi, se vogiiamo anche agli altri, che nulla è impossibile. Preambolo il nostro per dire che la scuola Oltre Tango di Latina, nelle finali dei Campionati Assoluti 2020 di danza sportiva, categoria Combi Over 13 Classe 1, ha conquistato la medaglia d'oro con Ilaria Sani e Roberto Nicchiotti. "Quando quattro anni fa iniziammo questa avventura - ha spiegato lo stesso Nicchiotti - ho sempre pensato che saremmo potuti arrivare ad un campionato del mondo ed ho lavorato per questo con Ilaria e tanti altri ragazzi .Da oggi siamo entrati a far parte ufficialmente del team azzurro della Nazionale Italiana che rappresenteremo all'estero nella nostra categoria ed è un risultato magnifico per me ed Ilaria per la nostra scuola per i nostri progetti, ma sopratutto per far capire che come dice il nostro motto bisogna dimenticare la parola Impossibile. La scuola L'oltre Tango è presente con la Tango Terapia a Latina, Fondi e Pomezia con circa 70 atleti con varie disabilità cognitive e fisiche e quest'anno apriremo anche sedi ad Aprilia e Roma. Abbiamo uno staff professionale di eccellenza che collabora con me a partire dalla coocondruttrice dei corsi ed ideatrice di molte coreografie Chiara Costanzo, dalla psicologa psicoterapeuta e tangoterapista Silvia Campanelli appena entrata nella squadra insieme alla fisioterapista Alessia Carli e alla operatrice di Tangoterapia, Emanuela Gamberini, ai ballerini di tango, Roberto Quaglia e Roberta Passetti e al segretario Filippo Sani. Siamo alla ricerca per ampliare ulteriormente il nostro staff di persone che vogliono intraprendere questo percorso sportivo e di inclusione sociale oltre che ad atleti interessati a svolgere arrivata sportiva paralimpica. SI possono trovare tutte le informazioni sulle attività e progetti dell associazione sul nostro sito ww.oltretango.it".