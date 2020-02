È ufficiale: Sabaudia ospiterà l'European Rowing Championship 2024. La città delle dune è infatti stata scelta per diventare la sede dei Campionati Europei Assoluti di canottaggio durante l'European Rowing Board che si è riunito a Budapest superando le candidature di Linz (Austria) e Trakai (Lituania). La notizia è stata ufficializzata dal Federazione Italiana Canottaggio.

"Tre assegnazioni di altissimo livello come i Campionati Europei Assoluti 2024, l'Europeo Junior 2022 e la prima prova di Coppa del mondo di canottaggio 2020 confermano che la città di Sabaudia è tornata ad aver la visibilità che merita in campo nazionale e internazionale - dichiara il sindaco Giada Gervasi - Sono felice dei risultati che si stanno raggiungendo grazie alla sinergia e al lavoro in team tra Amministrazione, Enti, Forze Militari e sportive con cui operiamo in piena condivisione progettuale e di intenti. Voglio ringraziare la proprietà del lago di Paola, Azienda Vallicola-Famiglia Scalfati, con cui stiamo veramente lavorando sodo attraverso una visione comune di sviluppo e di tutela di questo territorio che va a rinforzare il profondo legame della stessa con la città di Sabaudia. La nostra determinazione si sta traducendo in capacità di affermazione di Sabaudia come volano di nuove opportunità per uno sviluppo legato all'utilizzo della vocazione del territorio per creare circuiti virtuosi in cui convogliare investimenti e nuove risorse".

"Questa assegnazione rappresenta una nuova sfida per Sabaudia che accogliamo con piacere e determinazione e che rinsalda il rapporto di collaborazione avviato con questa amministrazione per sviluppare opportunità per il territorio partendo dal profilo storico, archeologico, culturale ed ambientale – sottolinea Anna Scalfati, presidente direttivo Azienda Vallicola –. Questo territorio, a cui sono molto legata, per anni ha subito le influenze negative che sono sotto gli occhi di tutti basti pensare alle tante proprietà confiscate, e che oggi, anche grazie al patto siglato tra l'Azienda e il Comune, ha la concreta possibilità di guardare avanti e lasciarsi alle spalle il passato. E' un cambiamento che parte dal profondo ed incide innanzitutto sui valori che sostengono il coraggio e la capacità di pubblico e privato di mettersi in discussione affrontando eventi sportivi internazionali che donano lustro a Sabaudia mettendo in moto un sistema virtuoso che si basa sui principi dell'economia sostenibile"