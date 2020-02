E. Roma-Latina Basket 66-78 (23-13, 25-24, 14-14, 4-27) Eurobasket Roma : Rain Veideman 21 (5/12, 2/4), Steve Taylor jr 17 (2/7, 4/10), Eugenio Fanti 7 (2/2, 1/3), Marco Maganza 5 (1/4, 0/0), Alessandro Amici 5 (0/2, 0/4), Antonio Sabatino 5 (1/2, 1/1), Alexander Cicchetti 4 (1/3, 0/0), Kenneth Viglianisi 2 (1/3, 0/3), Matteo Graziani 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Ludovici 0 (0/0, 0/0), Giovanni Fattori 0 (0/0, 0/0) Benacquista Assicurazioni Latina Basket : Davide Raucci 20 (5/8, 2/2), Bernardo Musso 13 (3/5, 2/5), Andrea Ancellotti 12 (5/8, 0/1), Dalton Pepper 10 (3/5, 1/4), Michael Moore 10 (3/8, 0/1), Riccardo Bolpin 10 (1/3, 2/6), Marco Di pizzo 2 (1/1, 0/0), Gabriele Romeo 1 (0/1, 0/1), Alessandro Cassese 0 (0/1, 0/0), Matteo Di prospero 0 (0/0, 0/0) Statistiche: Eurobasket Roma - Tiri liberi: 16 / 23 - Rimbalzi: 34 11 + 23 (Steve Taylor jr 12) - Assist: 12 (Steve Taylor jr 3). Benacquista Latina Basket - Tiri liberi: 15 / 23 - Rimbalzi: 36 9 + 27 (Andrea Ancellotti 10) - Assist: 14 (Bernardo Musso, Dalton Pepper, Riccardo Bolpin, Alessandro Cassese 3) La Benacquista Latina Basket risorge e lo fa nel momento più importante, vincendo il derby contro l'Eurobasket. La franchigia del capoluogo si aggiudica il tiratissimo match del palasport di Cisterna di Latina, superando l'Eurobasket 78 a 66. Un match tirato e deciso all'ultimo quarto dove la squadra di casa si scioglie nell'ultimo atto della contesa. Non bastano infatti i 17+12 di Taylor e i 21 punti di Veideman per avere la meglio del Latina Basket, trascinata da un super Raucci.

