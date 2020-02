Il nostro territorio è da sempre molto fertile in fatto di campioni in erba, ma pensare a due giovani sciatrici che partono dalla pianura pontina per conquistare il mondo, seppur giovanile, dello sci alpino, è un qualcosa che va al di là di ogni più rosea aspettativa.

Una notizia pronta, se non altro, a ricondurci alle grandi imprese di Daniele Nardi, partito da Sezze e dalla "sua" Semprevisa alla conquista dei grandi ottomila della terra. Preambolo doveroso il nostro per parlare di Federica Pistilli e Giulia Valleriani, due giovani sciatrici del capoluogo, convocate dalla Federazione Italiana a rappresentare l'Italia nell'OPA Under 16 Cup, la vecchia "7 Nazioni", massima manifestazione internazionale dello sci alpino dedicata agli Under 16. Le loro atlete di riferimento a livello internazionale sono Fedrica Brignone e Mikaela Shiffrin, non proprio due qualsiasi. Entrambe sono cresciute sciisticamente in Abruzzo, a Ovindoli, con lo Sci Club Eur,