Came Dosson-ynx Latina C5 5-4 (Primo Tempo: 3-3)

Came Dosson: Pietrangelo, Vieira, Igor, Grippi, Murilo, Ditano, Azzalin, Belsito, Bacchin, Coghetto, Giuliato, Juan Fran, Bertoni, Daniel. All: Rocha.

Lynx Latina Calcio a 5: Maggi, Aiello, Rabl, Palmegiani, Johnny, Menichella, Sportoletti, Tavares, Jodi Vives, Lo Cicero, Greco, Jander, Bruni. All: Nitti.

Arbitri: Biondo (Varese), Carone (Bari)

Crono: Pozzobon (Treviso)

Marcatori: 6'35 pt Jander, 8'01" Belsito, 8'54" Jodi Vives, 9'51" e 4'07"st Vieira, 15'44" Murilo, 19'50" Jander, 14"st Palmegiani, 3'51" Grippi,

Note: espulsi Igor al 19'50"pt e Aiello al 19' e 49"st. Ammoniti Lo Cicero, Bertoni, Belsito, Vieira, Aiello

Una grande Lynx Latina scene sconfitta dal campo della Came Dosson dopo essere stata in vantaggio nel corso della gara per tre volte. Peccato, perché i nerazzurri di Nitti avrebbero meritato ben altra sorte del 5-4 finale che ha finito per premiare, oltre i meriti, la squadra di casa. Una prova, quella della squadra pontina, che fa ben sperare per il futuro.