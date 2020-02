Latina Basket-Trapan 79-i83 (25-14; 10-30; 16-16; 28-23) Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Moore 19, Musso 11, Cassese 2, Di Pizzo 1, Romeo 12, Pepper 16, Bolpin 2, Raucci, Ancellotti 16, Di Prospero n.e.. Coach Gramenzi. 2B Control Trapani: Goins 8, Renzi 20, Spizzichini, Ceparano n.e., Mollura 15, Corbett 26, Pianegonda, Palermo 7, Nwohuocha 3, Bonacini 4. Coach Parente. Arbitri: Radaelli Roberto di Rho (MI), Catani Marco di Pescara, Del Greco Stefano di Verona. Note: Latina tiri da 2 64% (25/39) tiri da 3 17% (17/24) tiri liberi 89% (17/19) Trapani tiri da 2 54% (14/26) tiri da 3 46% (12/23) tiri liberi 86% (19/22). Nemmeno il tempo di gioire per la bella vittoria di mercoledì a Cisterna contro l'Eurobasket Roma, che la Benacquista Assicurazioni Latina Basket è tornata a riassaporare il gusto amaro della sconfitta, perdendo l'ennesima partita casalinga di questo disastroso girone di ritorno contreo la 2B Control Trapani: 79-83 il finale.

