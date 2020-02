Brillano i giovani canottieri delle Fiamme Gialle in gara alla "D'inverno sul Po", disputata nello scorso weekend a Torino sulle gelide acque del fiume che divide in due la città. Buona la prestazione dell'otto ragazzi di Mattia Lorenzo, Chiapponi Jacopo, Candido Thomas, Sartori Jacopo, Miatello Marco, Faedo Jacopo, Masi Alessandro, Masi Simone con al timone Bertazzoli Marco che, con una gara entusiasmante, conquista la medaglia di bronzo e si conferma, nella categoria Ragazzi, una tra le migliori formazioni in circolazione sul panorama nazionale. Con una prova di forza e di grande determinazione il quattro di coppia junior di Semenzato Lorenzo, Vena Samuele, Sartori Matteo e Lauretti Alessio si aggiudica la seconda posizione e la medaglia d'argento a poco più di 3 secondi dal quattro di coppia misto composto "dalla meglio gioventù" della categoria junior. Buona prova anche per il quattro di coppia ragazzi femminile formato da Zaffanella Giulia, Marchesini Sara, Vitali Chiara e Ferrieri Manoche Natali che chiude il percorso in settima posizione su diciotto partecipanti. Considerando solo gli equipaggi societari, le quattro ragazze gialloverdi avrebbero conquistato la terza posizione.