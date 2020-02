Lynx Latina-Italservice 1-4 (Primo Tempo: 1-1)

Lynx Latina: Maggi, Rábl, Palmegiani, Johnny, Jander, Schleder, Tavares, Jodi Vives, Greco, Miserina, Annunziata, Romagnoli, Menichella, Sportoletti. All. Nitti.

Italservice Pesaro: Miarelli, Honorio, Canal, Marcelinho, Jefferson, Carducci, Del Pivo, Tonidandel, Fortini, Borruto, Gava, Zalli, Dionisi, Guennounna. All. Colini.

Arbitri: Salvatore Minichini (Ercolano), Alessandra Carradori (Roma 1).

Crono: Ivo Colangeli (Aprilia).

Reti: 1'51'' p.t. Canal (P), 10'23'' Jander (L), 1'40"st Marcelinho, 6'11" Tonidandel, 19'50" Honorio

Note: Jander (L), Jodi Vives (L), Annunziata, Tonidandel

A testa alta, come la squadra ha abituato i propri tifosi da quando, con l'avvento sulla panchina di Nitti, la truppa nerazzurra ha deciso di salvarsi, costi quel che costi. A testa alta, anche ieri sera al PalaBianchini, al cospetto della prima della squadra, della squadra più forte e scudettata. La Lynx Latina è stata sconfitta 1-4 dall'Italservice Pesaro, dimostrando, però, di avere gli attributi per lottare sino alla fine per arrivare quantomeno ai play out.