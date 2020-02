Grande soddisfazione in seno alla Smg Basket School per la convocazione al raduno della Nazionale Under 14 di Stefano Saccoccia e Lorenzo Caporossi.

Grande soddisfazione per i ragazzi e per le loro famiglie, ma soprattutto per tutto il gruppo orange, con i tecnici in testa. L'ennesima riprova della grande validità del lavoro che da anni viene portato avanti. Questa convocazione all'Atf Centro/Sud rappresenta, di fatto, il comun denominatore del successo di una scuola che da sempre regala successi di squadra a iosa, proiettando i propri ragazzi in palcoscenici cestistici degni di tale nome.

La convocazione di Stefano Saccoccia e Lorenzo Caporossi è per i giorni dal 21 al 23 febbraio e il raduno avrà come quartier generale Battipaglia.

Una convocazione che, tra le altre cose, è il giusto riconoscimento per due ragazzi del 2006 che si stanno rendendo protagonisti di un grande campionato e che rappresentano, di sicuro, il fiore all'occhiello di un vivaio pieno zeppo di elementi interessanti.