Signor Prestito CMB-Lynx Latina C5 7-2 (Primo Tempo: 1-1)

Signor Prestito CMB: Weber, Silletti, Petragallo, Mancusi, Tobe, Zancanaro, Pulvirenti, Fusari, Linhares, Caruso, Sanchez, Vega, Restaino, Ciampitti. All: Scarpitti.

Lynx Latina Calcio a 5: Maggi, Menichella, Aiello, Mauricio, Rabl, Tavares, Palmegiani, Jodi Vives, Lo Cicero, Bagnato, Lauretti, Johnny, Miserina, Jander. All: Nitti.

Arbitri: Beneduce (Nola), Petrillo (Catanzaro)

Crono: Dimundo (Molfetta)

Marcatori: 9'56"pt, 34"st Fusari, 12'15", 6'15"st Johnny, 8'45 e 17'50 st Weber, 14'31", 16'28" Zancanaro, 16' Sanchez

Note: ammoniti Lo Cicero, Rabl, Vega, Linhares, Pulvirenti, Jander, Weber

Altra sconfitta che fa male per la Lynx Latina che ieri sera, in terra lucana, è stata superata 7-2 dal Signor Prestito CMB. Un passivo sin troppo pesante per la squadra nerazzurra, capace di reggere il confronto sino al 2-2.