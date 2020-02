Erano partite con un carico di belle speranze. Sono tornate a casa non solo con una medaglia, forse, inaspettata, ma anche con una serie di piazzamenti che la dicono lunga sulla bravura di queste nostre due giovani sciatrici.

Il racconto iberico ci porta a parlare di Federica Pistilli e Giulia Valleriani, convocate dalla Federazione Italiana a rappresentare l'Italia nell'OPA-CUP under 16 (ex "7 Nazioni" ora 10 con Italia, Austria, Francia, Germania, USA, Svizzera, Repubblica Ceca, Spagna, Slovenia e Andalusia), massima manifestazione internazionale dello sci alpino dedicata agli under 16, che si è svolta sulle nevi di Baqueira Beret in Spagna e nella quale le due ragazze di Latina si sono brillantemente distinte, portando a casa ottimi risultati e, come detto, una medaglia d'oro.

Soprattutto per Giulia Valleriani è stato un crescendo. Dal 22esimo posto in SuperG, all'oro nel Parallelo a squadre, passando per il 16esimo in Gigante, nel quale ha fatto segnare il miglior intertempo della seconda manche, che la dice lunga sulle qualità tecniche di questa ragazza.