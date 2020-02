Anzio-Roma 2007 Arvalia 17-8 (6-2; 4-4; 4-0; 3-2)

Anzio Waterpolis: M. Conti, A. Perez, L. Di Rocco 2, A. Goreta 5, E. Costantini, E. Schettino 1, G. Siani 1, D. Presciutti, F. Lapenna 4, A. Agostini 2, F. Lucci, J. Colombo 2, M. Castaldi. All. Mirarchi

Roma 2007 Arvalia: F. Salerno, D. Camposecco, F. Re 1, M. Giugliano 2, G. Gianni 2, V. Cariello 2, Di Santo A., R. Staboli, M. Sofia, L. Giacomozzi, A. Mele 1, G. Letizi, F. Trani. All. Calderone

Arbitri: Piano e Doro

Note: Usciti per limite di falli: Di Santo (Roma 2007) nel terzo tempo. Spettatori: 100. Ammonito nel terzo tempo il tecnico Calderone (Roma 2007).

Pallanuoto, A2 maschile

Tutto sin troppo facile, eccezion fatta per il secondo periodo di gioco, per l'Anzio Waterpolis che ieri sera, nella piscina amica, ha riscattato completamente la sconfitta di sabato scorso contro l'Acquachiara, tornando al successo contro la Roma 2007 Arvalia, rispondendo così al successo del Nuoto Catania, arrivato qualche ora prima, nel big match proprio contro la formazione di Santa Maria Capua Vetere: 17-8 il finale.