Cisterna-Padova 3-0 (25-18; 27-25; 28-26) Top Volley Cisterna : Peslac, Szwarc 5, Cavaccini (L), Van Garderen 12, Sottile 2, Rossato, Patry 14, Karlitzek 2, Elia, Rossi 5, Onwuello ne, Rondoni (L), Palacios 13. All: Tubertini. Kioene Padova: Polo 4, Bassanello (L), Fusaro, Cottarelli, Canella, Danani (L), Volpato 9, Bottolo, Travica 2, Ishikawa 8, Casaro, Randazzo 9, Hernandez 16, Barnes. All: Baldovin Arbitri: Ubaldo Luciani e Bruno Frapiccini Note Cisterna: ricezione 63% (34%), attacco 51%, aces 6 (err.batt. 13), muri pt. 5; Padova: ricezione 63% (34%), attacco 51%, aces 6 (err.batt. 13), muri pt. 5;Spettatori: 1.018MVP: Palacios (Top Volley Cisterna) Carattere, cuore e la voglia di lottare su ogni pallone. C'è lo zampino e il merito di tutti nella vittoria di ieri pomeriggio della Top Volley contro il Padova. I ragazzi di coach Tubertini superano 3-0 i veneti al termine di un match tiratissimo.

