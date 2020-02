Lynx Latina-Real Rieti 1-8 (Primo Tempo: 1-4)

Lynx Latina Calcio a 5: Menichella, Rábl, Lo Cicero, Johnny, Jander, Aiello, Schleder, Tavares, Palmegiani, Jodi Vives, Greco, Annunziata, Miserina, Sportoletti. All. Nitti

Real Rieti: Tondi, Lukaian, Rafinha Rizzi, Titon, De Luca, Bucci, Guadagnoli, Ramon, Javi Roni, Rafinha Novaes, Jelovcic, Fortino, Pandolfi, Relandini. All. Cundari

Arbitri: Vitolo Ferraioli (Castellammare di Stabia), Cannistrà (Catanzaro)

Crono: Giaquinto (Ostia Lido)

Marcatori: 2'25"pt 7'28" e 19'51" st Titon, 6'51" Jander, 7'27" Jelovcic, 16'55" e 17'48"st Fortino, 19'45" Rafinha, 4'20"st Javi Roni,

Note: ammonito Javi Roni.

Troppo forte il Real Rieti, alla nona vittoria consecutiva, per una Lynx Latina che, nonostante il passivo, ha giocato a testa alta dall'inizio alla fine al cospetto di una squadra decisamente superiore a quella nerazzurra.