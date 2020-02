Questa mattina, durante la presentazione del Manifesto ufficiale della prima prova di Coppa del Mondo di canottaggio in programma a Sabaudia dal 10 al 12 aprile, si è parato anche del problema relativo al "Coronavirus" e del fatto che la Nazionale cinese sarà presente all'evento con oltre cento persone tra atleti e tecnici: "Riguardo alla Nazionale cinese che sarà presente a Sabaudia con un gruppo nutrito di atleti e tecnici - ha tenuto a precisare il General Manager del Comitato Sabaudia 2020 - voglio sgomberare il campo da dubbi e perplessità. Ho parlato con i vertici della Federazione e loro mi hanno ribadito che sono lontani dai problemi che stanno attanagliando il loro Paese. Sono in Europa da ottobre, in questo momento a Lisbona, dove torneranno dopo la Coppa del Mondo, prima di andare a Lucerna e alle Olimpiadi di Tokio. La situazione – ha concluso Manzo – è sotto controllo".